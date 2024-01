ĐOKOVIĆ KONAČNO NA TERENU! Novak trenirao u Melburnu, svi su mu gledali u RUKU! Da li je POVREDA PROŠLOST ili ga i dalje MUČI?

Novak Đoković stigao je u Melburn gde će od 14. do 28. januara pokušati da stigne do nove titule na Australijan openu. Srpski teniser odradio je i prvi trening, a sve je zanimalo u kom je stanju njegova ruka.

Nole je trening odradio punim intenzitetom bez ikakvih traka, bandaža i zavoja, te se može reći da je povreda prošlost i da je on spreman da odbrani titulu u Melburnu.

Đoković je trenirao na "Rod Lejver" Areni sa Čarlijem Gomezom i Goranom Ivaniševićem i ako se po jutru dan poznaje, sada prvi reket sveta, kao i čitav njegov tim, na miru mogu da čekaju žreb za Australijan open koji je na programu 11. januara.



🇷🇸 Novak Djokovic just had his first practice on Rod Laver Arena, and showed no obvious signs of wrist/forearm pain, which is good news for the tournament.



Looking for an 11th Australian Open title🏆



📸 Simonspong IG pic.twitter.com/gUEr9aR1G9