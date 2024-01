TRAGEDIJA 'DELFINA' U HRVATSKOJ! Raduloviću ISPALA LOPTA, Mađari otišli u polufinale!

Vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u polufinale Evropskog prvenstva koje se održava u Hrvatskoj.

Posle velike drame desila se prava tragedija i Mađarska je stigla među četiri najbolje selekcije boljim izvođenjem peteraca.

Rezultat posle četiri četvrtine bio je 10:10, a prilikom izvođenja peteraca desila se jedna bizarna situacija - Marko Radulović je u drugoj seriji ispala lopta i na taj način Mađari su stigli do odlučujuće prednosti, a kasnije i pobede rezultatom 15:14.

Što se samog meča tiče, prva četvrtina protekla je u potpunom egalu. Po tri gola viđena su na obe strane, za Srbiju su pogađali Strahinja Rašović, Jakšić i Mandić, dok je za Mađare dva gola dao Tatrai, a jedan Fekete.

Drama je nastavljena i u drugoj četvrtini koja se završila 2:2. Za Srbiju su pogađali Mandić i Ubović, dok su golove za Mađarsku postigli Fekete i Vendel Vigvari, pa se na poluvreme otišlo u egalu - 5:5.

Treću četvrtinu u svoju korist rešili su Mađari rezultatom 4:3, a strelci su bili Jakšić i dva puta Viktor Rašović za Srbiju, a tri puta Vice Vigvari i jednom Tartaj za Mađare.

Vico equalising for Serbia 👀🇷🇸



