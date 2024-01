TRAGIČAN POTEZ KAKAV SRPSKI SPORT NE PAMTI - Pogledajte kako ispada lopta iz ruke vaterpolisti Srbije (VIDEO)

Tragičan poraz vaterpolista Srbije na EP u Zagrebu!

Posle velike drame desila se prava tragedija i Mađarska je stigla među četiri najbolje selekcije boljim izvođenjem peteraca.

Rezultat posle četiri četvrtine bio je 10:10, a prilikom izvođenja peteraca desila se jedna bizarna situacija.

Marku Raduloviću je u drugoj seriji ispala lopta i na taj način Mađari su stigli do odlučujuće prednosti, a kasnije i pobede rezultatom 15:14.

Ne pamti se da je ovako jedan bizaran momenat odlučio pobednika ovako važnog meča srpske reprezentacije u bilo kom sportu.

Pogledajte taj momenat:

The moment Hungary secured a place in the #WPCroatia2024 semi-finals! 🇭🇺#EWPC2024 | LIVE NOW | @EurovisionSport 📺 pic.twitter.com/3hhErB4lrb