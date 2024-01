KIŠA NAPRAVILA HAOS ORGANIZATORIMA PRED NOVAKOV MEČ! Šta to znači za Đokovića, da li ima bilo kakvih PROMENA?

Vremenski uslovi u Melburnu tokom prvih par dana turnira bili su dobri za igru i padavina nije bilo. Ipak, u sredu je kiša napravila haos organizatorima, pa je moralo da dođe do promena.

Na terenima bez krova nije moglo da se igra, pa su se organizatori Australijan opena čak tri puta oglašavali ovim povodom.

☔️ It's raining in Melbourne. No play on the outside courts before midday. — #AusOpen (@AustralianOpen) 16. јануар 2024.

Vreme se u međuvremenu stabilizovalo, a termini mečeva su pomerani jedino na terenima koji nemaju krov, zbog toga će Novak Đoković, ali i njegovi navijači moći da budu mirni i da čekaju period između 10.30 i 11 časova po centralnoevropskom vremenu kada bi prvi reket sveta trebalo da izađe na "Rod Lejver Arenu" i zaigra protiv Alekseja Popirina.

