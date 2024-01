TRAGEDIJA NA AUSTRALIJAN OPENU: Odlazak legende je sve ostavio BEZ TEKSTA

Užasne informacije stižu sa Australijan opena, gde je preminuo novinarski izveštač Majk Dikson (59), koji je pisao za Dejli Mejl.

Dikson je preminuo u Melburnu, dok je izveštavao sa Australijan opena, a preminuo je nekoliko dana pre 60. rođendana, koji je trebalo da proslavi za 10 dana, tačnije, 27. januara.

Majk je važio za istinsku legendu britanskog novinarstva kada je u pitanju izveštavanje sa tenisa i zvali su ga "Gospodin Vimbldon".

Novinarskom karijerom se bavio 38 godina, a za Dejli Mejl je radio 33 godine od 1990. godine. Njegova porodica je na Tviter nalogu koji je on koristio objavila tužne vesti.



On je pre samo tri dana izveštavao i sa meča Novaka Đokovića i talentovanog Hrvata Dina Prižmića, dok je poslednji tekst objavio 16. januara nakon meča Eme Radukanu i Kejti Boulter.

We are devastated to announce that our wonderful husband and Dad, Mike, has collapsed and died while in Melbourne for the Aus Open. For 38 years he lived his dream covering sport all over the world. He was a truly great man and we will miss him terribly. Lucy, Sam, Ruby and Joe.