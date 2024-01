SENZACIJA U MELBURNU: Ispao jedan od favorita za osvajanje Australijan opena!

Danski teniser i jedan od favorita za osvajanje Australijan opena, Holger Rune ispao je u drugoj rundi ovog turnira, pošto je od njega bio bolji Francuz Artur Kazo sa 3:1, po setovima 7:6, 6:4, 4:6, 6:3 posle nešto manje od tri i po sata igre!

Ispadanje Runea jeste trenutno najveća senzacija na prvom Grend slem turniru, jer je Rune postaljen kao osmi nosilac i trebalo je da predstavlja i ogromnu pretnju po sve protivnike, ali, okliznuo se već na drugoj prepreci.

Kazo je odigrao odličan meč protiv svog protivnika, što je pokazao već u prvom setu, gde nije protivniku dopustio nijednu brejk loptu. Otišli su u taj-brejk, a tamo je Kazo slavio sa 7:4.

Nastavio je Francuz u istom ritmu, uzeo je brejk već na startu drugog seta i to je bilo dovoljno da dođe do pobede od 6:4 i tako povede sa ogromnih 2:0. Trgnulo je to Runea, koji je potom imao i dobar set, u kom je on napravio jedini brejk i slavio sa 6:4.

Činilo se kao da se Rune vraća u meč, ali, usledio je hladan tuš. Kazo je napravio brejk na samom startu četvrtog seta, a svoju pobedu je krunisao i još jednim brejkom kojom je i stigao do samog trijumfa.