ĐOKOVIĆ PREVARIO NAVIJAČE! Srpski teniser povukao NEOČEKIVAN potez, zbog jedne objave je 'PROVALJEN'

Novak Đoković u petak od 9devet sati igra meč trećeg kola Australijan opena protiv Tomasa Martina Ečeverija, a neposredno uoči ovog duela Srbin je još jednom povukao neočekivani potez i prevario svoje navijače.

Naime, svi su očekivali Đokovića na zagrevanju na terenu broj 16, ali je on, kao i pred meč protiv Alekseja Popirina, udarce razmenjivao na "Rod Lejver Areni".

What were the odds for Djokovic to play the first match of the AO 😳



I am feeling the luckiest person on earth, speechless 😭😭😭 pic.twitter.com/U1TbiLxdJN