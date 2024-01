'DEVEDESETE SU BILE TEŠKE ZA MENE I MOJU PORODICU' Đoković OTVORIO DUŠU posle pobede protiv Ečeverija:

Najbolji teniser sveta Novak Đoković izborio je plasman u osminu finala Australijan opena, pošto je u trećem kolu rutinski savladao Argentinca Tomasa Ečeverija.

Nakon ubedljivog trijumfa, Novak je izneo svoje prve utiske o meču sa borbenim Argentincem.

"Ovo je moj najbolji meč od početka turnira i ove godine. Moram da budem zadovoljan kako sam igrao, posebno u prva dva seta", rekao je Novak.

Tokom meča Novak je u par navrata komunicirao sa svojim timom, trener Ivanišević mu je davao savete, pa je prokomentarisao i to:

"Tokom čitave sezone prolazimo kroz razne faze, dobre i loše, uvek se bavim sobom na terenu. Naravno, tu su i uvek treneri da nam pomognu. Ovde možemo i da razmenimo par reči, što je dobro".

