HIT ODGOVOR NOVAKA NA PITANJE O NAREDNOM RIVALU - Ove reči niko nije očekivao od Đokovića

Novak Đoković, sasvim razumljivo, bio je zadovoljan svojom igrom protiv Adrijana Manarina.

Đoković je za samo 105 minuta savladao Adrijana Manarina sa 3:0, po setovima 6:0, 6:0, 6:3.

- Ovo je bio najbolji meč do sada u dužem periodu. Igrao sam sjajno od prvog do poslednjeg poena. Tenzija se dizala tokom trećeg seta, morao sam da se refokusiram i dobijem meč. Nije bilo lako igrati protiv Adrijana. On je ortodoksan igrač, koristi uglove na sjajan način, igra konstantan bekhend... Morao sam da izdržim fizičku bitku u dugim poenima i da ga nateram da trči. Kada mi je trebao prvi servis on je došao. Sve u svemu, moje sjajno izdanje. Uvek želite da što pre završite meč, ali je istina da kako protiče turnir tako dobijate teže rivale. Zadovoljan sam gde se trenutno nalazim.

Voditelj, Džim Kurijer skrenuo je razgovor u neobaveznom pravcu, pa je pitao Novaka za njegov stajling koji je sav u plavom, pa čak i sat koji nosi je u toj boji.

- Moji treneri i Arina Sabalenka su rekli da samo čarape treba da budu bele, pa sam ih promenio - našalio se Đoković.

Na pitanje o narednom protivniku, Novak se našalio i rekao.

- Nadam se da će meč ići u pet setova, da će ih kiša prekinuti, da će nestati struje, rekao je Novak a onda se uozbiljio: - Nema lakih mečeva sada, moram da budem spreman ko god da dođe.

Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča Tejlor Fric - Stefanos Cicipas.