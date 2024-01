EVO KOME JE NOVAK POSLAO POLJUBAC POSLE MEČA! Oglasila se PRELEPA devojka - Zbog Đokovićevog poteza ostala je U ŠOKU!

Bez većih poteškoća uspeo je najbolji teniser u istoriji, Novak Đoković, da se plasira u četvrtfinale Australijan opena!

Đoković je održao čas tenisa i demonstrirao silu nad Adrijanom Manarinom, a nakon meča okrenuo se ka tribini i poslao poljubac u pravcu jedne osobe.

Na prvu, nikome nije bilo jasno kome je bio upućen taj poljubac, ali nekoliko sati kasnije dobili smo odgovor. Naime, Novak je poslao poljubac jednoj Ani, devojci koja Noleta prati gde god da igra, i ujedno je ogromna obožavateljka srpskog tenisera.

Oglasila se Ana posle meča putem Tvitera, gde je objavila slike sa Đokovićem, koji joj je čak i potpisao kapu.

Sealed with a kiss and a signed cap.



Thank you Nole - we love you ❤️



IDEMOOO 🔥 pic.twitter.com/Yfl6tPDl50 pic.twitter.com/LzeFHYLIWa