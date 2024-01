SVET U ČUDU ZBOG DETETA IZ SRBIJE: Ima samo osam godina i uradio je nešto nezamislivo

Srbija je ponovo među najvažnijim a i najzanimljivijim vestima iz sveta sporta. Sa razlogom.

Evo kako je o malom/velikom srpskom čudu izvestio najpoznatiji šahovski portal na planeti, "Chess.com":

Osmogodišnjak ušao u istoriju, postao najmlađi koji je pobedio velemajstora u šahu

Leonid Ivanović iz Srbije je zaslužio svoje mesto u istorijskim knjigama jer je postao prvi igrač mlađi od devet godina koji je pobedio velemajstora u klasičnom šahu.

Svet šaha je u poslednje vreme svedočio brojnim nesvakidašnjim dečjim rezultatima, čak i kod nekih još mlađih učesnika, verovatno zbog pandemije i činjenice da je rejting sistem kasnio da održi korak sa njihovim rastom u šahovskoj snazi.

A jedan od poslednjih primera (nesvakidašnjih dečjih rezultata) desio se u Beogradu, u Srbiji, prošle nedelje. Leonid Ivanović, još uvek na mesec dana udaljen od svog devetog rođendana, (na tom turniru) je osvojio četiri poena jer je pobedio u tri meča, dvaput remizirao i samo jednom doživeo poraz. Učinak od 2056 doneo je 81 poen njegovom rejtingu.

Ali, Ivanovićeva pobeda nad 59-godišnjim velemajstorom, Milkom Popčevim, koji ima rejting 2193, zaslužuje pažnju. Ovaj mališan je dobio jednu pomalo zbrkanu partiju protiv velemajstora, što mu je donelo jedinstveni rekord: sa osam godina, 11 meseci i sedam dana, Ivanović je postao najmlađi igrač koji je u klasičnom šahu pobedio velemajstora, prema našem istraživanju.



Iako njegov suparnik nije među velemajstorima koji imaju najviši rejting, pomenuti dečkić je postao prvi igrač mlađi od devet godina koji je savladao velemajstora u klasičnoj verziji šaha.

Prethodni rekord držao je (potom i sam velemajstor) Avonder Liang, koji je imao devet godina, tri meseca i 20 dana kada je savladao Larija Kufmana. A da sve ovo stavimo u perspektivu: (najbolji šahista sveta) Magnus Karlsen imao je 12 i po godina kada je prvi put pobedio velemajstora (Krista Vorda, na Politiken kupu 2003.)

Ivanović je kao četvrti završio takmičenje za osmogodišnjake na Evropskom prvenstvu za mlade šahiste. Sa FIDE rejtingom od 1865, četvrti je na svetu među igračima rođenim 2015. ili kasnije, a ispred je Bodhane Sivanandan i Romana Šogdžijeva, dva talenta koja su bila u žiži interesovanja zbog nedavnih senzacionalnih ostvarenja.

Šogdžijev (devetogodišnjak, prim. prev.) je pobedio pet velemajstora tokom Svetskog prvenstva u brzom i 'blic' šahu, dok je (osmogodišnja) Švinandanova zaprepastila šahovstki svet kada je na Evropskom 'blic' šampionatu osvojila nagradu za najbolju šahistkinju.

