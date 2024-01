ANA IVANOVIĆ ZNA KO IDE DO KRAJA U AUSTRALIJI! Proslavljena teniserka PREDVIĐA ISHOD POLUFINALA!

Proslavljena srpska teniserka, Ana Ivanović, već godinama nije na WTA turu, ali aktivno prati zbivanja, rezultate i mečeve, te je i sad odlučila da pruži fanovima uvid u svoje mišljenje o pobedniku prvog godišnjeg Grend slem turnira u ženskoj kategoriji.

Naime, Ivanović je preko svog profila na društvenoj mreži "X" najavlila kako će iz polufinalnog duela između Arine Sabalenke i Koko Gof, Beloruskinja izaći kao pobednica i tako dobiti osvetu za prošlogodišnje finale US opena.

Drugoplasirana Sabalenka i četvrtoplasirana Gof trenutno igraju svoj meč, i Beloruskinja je uspela da osvoji prvi set, tako da sve sluti da će se Anine predikcije obistiniti i potvrditi izvrsno tenisko znanje.

This is going to be an intense match between @CocoGauff and @SabalenkaA.

Both have been in top form throughout the tournament, but I think @SabalenkaA will take revenge for last year's US Open final and will prevail. #AO2024 #AIAOpredictions