'NOVAKOV PORAZ JE INCIDENT' Bivša teniserka grmi zbog Đokovića i otpisivanja Srbina

Bivša teniserka Marion Bartoli ne može da veruje kako se u svetu tenisa odnosne prema Novaku Đokoviću.

- Novak je igrač koji je na AO došao iscrpljen, istrošen iz 2023. godine, koja je za njega bila izuzetna. Sad, posle svega, uzeće odmor, napuniće baterije u društvu porodice, a onda će se spremiti za Rolan Garos, Vimbldon, Olimpijske igre - rekla je Bartoli.

Nastavila je u istom ritmu.

- Iako ga mlada generacija napada, njegov poraz na AO je incident. Ne možemo da kažemo da je ovo Đokovićev kraj, to je malo preuranjeno. Ok, nije uspeo ovog puta da osvoji grend slem u Melburnu, ali neće on mnogo toga ispustiti u nastavku sezone, to vam garantujem.

Novak Đoković je već neko vreme na udaru medija zbog poraza u polufinalu Australina opena. Već se predviđa nova era tenisa, a kao da su mnogi zaboravili da se pita samo Đoković...