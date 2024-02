LUIS HAMILTON JE I ZVANIČNO U FERARIJU - Poznati detalji senzacionalnog transfera

Sedmostruki šampion Formule 1 Luis Hamilton od 2025. godine voziće za Ferari!

Čuveni tim Formule 1 iz Italije se oglasio večeras i saopštio za njih radosne vesti.

Hamilton će na kraju 2024. godine napustiti Mercedes i od naredne 2025. godine voziti za Skuderiju.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.