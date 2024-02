OVO JE RAZLOG! Kecmanović objasnio neočekivani poraz u Dejvis kupu

Neočekivano je Miomir Kecmanović poražen na startu Dejvis kupa. Lukas Klajn je slavio sa 7:6, 6:2, a talentovani srpski teniser je pokušao da objasni razloge poraza.

Svestan je Kecmanović da nije bio na nivou i da je slovački teniser zasluženo slavio danas.

- Mislim da me je jednostavno stisnuo od samog početka, jako je bilo teško da se igra na ovakvoj podlozi. Jednostavno se nisam snašao na kraju i to je to. Stvarno je odigrao mnogo dobro na kraju.

Kecmanović je imao malo vremena da se spremi za ovaj duel posle povratka sa Australijan opena.

- Ima nedelju dana kako sam se vratio, ali nisam odmah ni trenirao. Nisam ja sto posto spreman, pogotovo ne na šljaci da igram, ali takva je situacija da sam morao ja da igram i da budem spreman i to je to.



Naš teniser je imao i dve prilike u prvom setu da na servis dobije tu deonicu, međutim utisak je da je u pojedinim situacijama malo i žurio sa nekim rešenjima.

- Možda i jesam, ali svaki put kada sam servirao, on je na neku glupost dobio poen. Ritern koji mu jedva pređe ili neka bezveze lopta. Ne mislim da sam ja bogznašta loše uradio. Jednostavno, u tim momentima on je imao malo više sreće, a u drugom setu mi je stao servis, više nisam mogao da pogodim prvi. Jednostavno, teško je u ovakvim uslovima da igraš samo na drugom servisu.

Za kraj je Kecmanović poručio:

- Nisam ja sada nešto preterano negativan, nisam ja sada odigrao katastrofalan meč. Jednostavno, on me je izbombardovao danas i ja se u tom lupetanju nisam snašao. Ovo jeste šljaka, ali su jako brzi uslovi, teren je dosta klizav što meni nikako ne odgovara, tako da ja, što se toga tiče neću biti preterano negativan. Drago mi je bilo što sam igrao pred našom publikom i nadam se da ću sutra uspeti da ispravim sve ako dobijem priliku - zaključio je Kecmanović.

Sutra od 13 sati je na programu dubl meč Srbije i Slovačke i naša selekcija mora da slavi ukoliko misli da izbori plasman na finalni turnir Dejvis kupa u septembru.