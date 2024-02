SVET GLEDA I NE VERUJE! Novak Đoković je ovo uradio i zaprepastio Bekera, Vilandera, ali i ne samo njih

Novak Đoković od ponedeljka, 5. februara 2024. započinje čak 411. nedelju na prvom mestu ATP liste. To je sad već nekako "postalo normalno", a zapravo... nije "normalno" uopšte.

Ispostavilo se da je srpski as duže na vrhu nego neke legende tenisa zajedno.

I, evo samo četiri takva primera, a da se ne ponavlja ni jedan od istinskih asova "belog sporta" u ovom poređenju:

Naime...

Novak Đoković je na vrhu ATP liste

duže nego Rodžer Federer i Stefan Edberg zajedno (310 + 72 nedelje);

duže nego Pit Sampras, Bjern Borg i Boris Beker zajedno (286 + 109 + 12);

duže nego Rafael Nadal, Džon Mekinro i Mats Vilander zajedno (209 + 170 + 20);

duže nego Džimi Konoros, Andre Agasi i Endi Marej zajedno (268 + 101 + 41)

i tako dalje, i tako dalje...

Sudeći po ovim podacima, ali i onim o svim "velikim titulama", te da Đokoviću nema ravnog po broju grend slem pehara, ili po broju trofeja do kojih je došao pobedivši trojicu ili više igrača iz samog svetskog vrha - tzv. "GOAT" trka ("GOAT", skraćenica od engleskog "greatest of all time", tj. "najbolji svih vremena") je, izgleda, završena.

Ali ne i Novakova priča, jer... iako je doneo odluku zbog koje gubi ATP bodove, Đoković uskoro nastavlja pohod.

