HIT ČESTITKA NAJBOLJEG TENISERA SVETA: Novak Đoković se obratio na KINESKOM jeziku i poručio OVO!

Najbolji svetski teniser Novak Đoković čestitao je Kinesku Novu godinu koja je dočekana večeras, dok ćemo od subote 10. februara biti u godini drvenog zmaja!

Novak Đoković je na kineskom jeziku uputio čestitku.

- Srećna Lunarna Nova godina svima širom sveta koji slave Godinu Zmaja. Želimo vam radosne i bezbedne proslave - poručio je Nole.

Kineska Nova godina ne poklapa se s kalendarom koji se koristi na Zapadu. Godina drvenog Zmaja počinje 9. februara 2024. i trajati do 28. januara 2025. godine.

