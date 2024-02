'VEOMA MOTIVACIONO ZA ONE KOJI OSVOJE MEDALJE!' Ministar Gajić za Pink: Povećane novčane nagrade dokaz da neko trud zna da ceni (VIDEO)

Država je povećala novčane nagrade sportistima koji osvoje medalju u ekipnim ili pojedinačnim sportovima, na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i na Šahovskoj olimpijadi.

Za zlato je predviđena nagrada 200 hiljada evra, srebro 80 hiljada, a za bronzu 60 hiljada evra.

- Nije to momenat samo te finalne utakmice, to je posvećen čitav život tome, to su ekipe trenera i ljudi i stručnjaka u sportu koji rade na karijeri jednog olimpijskog šampiona za tih 200 hiljada. To traje 12 i više godina, kad to podelite na mesece to je jako lepo ali je veliko ulaganje- rekao je u Novom jutru Zoran Gajić, ministar sporta i omladine.

- Zahvaljujemo se pre svega predsedniku Vučiću na ovoj inicijativi jer je zahvaljujući njemu to ostvareno. Vlada Republike Srbije je donela tu uredbu i mislim da će biti veoma motivaciono kako za one koji osvoje tako i za mlade sportiste i sve trenere i sve ljude koji se bave sportom. Znaju da to neko zna da ceni - dodao je Gajić.

Nekada se nagrade nisu isplaćivale, a sportisti su ostajali nenagrađeni za svoj trud.

- Ja o tome mogu najbolje da vam pričam kao svedok vremenu u jednom sportu koji se tada tek probijao i iz ove perspektive nije bilo lako ljudima koji su tad vodili Odbojkaški savez Jugoslavije. Stalno su se javljali samo problemi. U ovom slučaju ne postoje problemi, pa se sad trudimo da u roku od 48 sati sportisti na račun dobiju novac, da vide poštovanje - rekao je Gajić.