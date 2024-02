Nadal otvorio dušu, pričao o Novaku, sinu i najtežim momentima, pa šokirao: Federer i ja nismo prijatelji!

U intervjuu za "La Sekstu" Španac je govorio o brojnim temama. Tako, govorio je o rivalstvu sa Novakom Đokovićem, koga je okarakterisao kao najboljeg svih vremena, a dotakao se i najtežih momenata u karijeri, sina, kao i Alkaraza i Federera.

Kada je reč o Novaku, iskreno je rekao da su brojke na strani Đokovića.

- Slika koju projektuje je gora nego što zaista jeste. On je dobra osoba, sa svojim greškama... ali mnogo bolja nego što to prikazuje. Kada je neko sa toliko uspeha u pitanju, to je ono što mora da se pokaže. Novak razbija reket, ali u sledećem poenu je na sto posto, zato je postigao najviše u istoriji našeg sporta. Brojevi ne lažu, on je najbolji u istoriji - rekao je Nadal.

Takođe, Nadal je govorio i o odnosu koji ima sa Rodžerom Federerom. Zanimljivo, istakao je da nisu prijatelji. Ono što je mnoge iznenadilo jeste činjenica da su njih dvojica imali jako prisan odnos, pogotovo na oproštaju Rodžera Federera od tenisa.

- Rodžer i ja smo podelili većinu karijere. Pomagali smo jedan drugom, ali smo jedan drugom dosta i oduzeli. Takmičenje nas je gurnulo do krajnjih granica. Ne smatram ga prijateljem, već nekoga koga jako dugo poznajem, i sa kim imam odličan odnos.

Povrede uticale na karijeru

Karijeru Rafaela Nadala obeležile su i povrede. I popularni Bik sa Majorke je toga svestan.

- Sa 18 godina sam imao najbitniju povredu u svojoj karijeri - povredu stopala. Od tada se moj profesionalni život okrenuo. Rekli su da će biti teško da se bavim sportom, i od tada sam naučio da živim sa sumnjama i bolom. Od malih nogu su me učili da budem jak - istakao je Rafa i dodao:

- Bilo bi nezahvalno sa moje strane da kažem da mrzim tenis. Tenis mi je pružio toliko lepih stvari koje ne bih mogao da iskusim da se ne bavim ovim sportom. Ne mogu da mrzim tenis, ali moje telo se umorilo i ne reaguje kako bih ja želeo.

Alkaraz kao naslednik

Jedno od pitanja upućenih Nadalu odnosilo se i na Karlosa Alkaraza.

- On je sjajno dete. Veoma je kompletan teniser za svoje godine, sa vrlo malo slabosti. U njegovim godinama ja sam imao lošiji servis, lošiji volej, lošiji bekhend. Dosta stvari sam imao lošije od njega kada sam imao godina koliko on sada. Ambiciozan je. Kada sam bio u njegovim godinama, nikada ne bih pomislio da kažem da želim da igram protiv najboljeg u finalu. Ima sve elemente da mu karijera bude neverovatna.

Sinu tenis ne preporučuje

Bez obzira na to koliko mu je tenis dao, svom sinu ne preporučuje taj sport.

- Voleo bih da izabere neki drugi sport. Kada to kažem, to me boli, jer znam koliko mi je tenis pružio. Ako bude želeo da igra tenis podržaću ga 100 odsto, ali ako bude izabrao neki drugi sport, još bolje.

Takođe, Rafa je istakao da neće igrati u Dohi.

- Voleo bih da igram u Dohi, gde su me tim na turniru, kao i neverovatni navijači Katara uvek podržavali. Nažalost, nisam spreman da se takmičim i neću moći da dođem u Dohu gde sam zaista želeo da budem i ponovo zaigram posle te nezaboravne pobede 2014. Fokusiraću se na dalji rad kako bih bio spreman za Las Vegas i neverovatan turnir u Indijan Velsu.