Alkarazov trener otkrio šta je rekao Karlitosu: Da bismo dostigli Đokovićev nivo moramo...

Ferero pomenuo Sinera, pa napravio poređenje sa Novakom Huan Karlos Ferero i Novak Đoković.

Svedoci smo konačne smene generacija u svetu tenisa. Staru gardu na svojim plećima maltene isključivo drži Novak Đoković, još uvek prvi teniser planete, dok su njegove kolege ili u penziji ili daleko od samog vrha.

Karlos Alkaraz i Janik Siner su od ovog ponedeljka dva tenisera koja kompletiraju najboljih tri, sa tendencijom da tokom godine obojica budu ozbiljni takmaci Noletu, a upravo je o novoj generaciji govorio jedan od ljudi koji je zaslužan za uspeh Španca.Bivši teniser, sada Karlitosov trener Huan Karlos Ferero nedavno je za argentinski "La Nacion" govorio o poajvi Janika Sinera na najvišoj sceni i tom prilikom je napravio poređenje sa Novakom Đokovićem.

- Već smo videli Sinera kako dobro igra pre dve godine i znali smo da će ovaj trenutak doći. On je već dugo na pragu, videli smo ga kako igra tenis da bi osvajao Grend Slem turnire. Možda je bilo malo sumnje u fizičkom smislu jer je bio vrlo mršav igrač, ali trenirao je i sazreo, postigao je to. On je igrač o kojem treba voditi računa na svim turnirima, važan kandidat za pobedu, baš kao i Karlos. Mislim da je njegovo pojavljivanje bilo nešto poput kada su se pojavili Rafa i Rodžer, koji su gurali jedan drugog, dok Novak nije došao, koji sada malo gura Karlosa i Sinera - istakao je Ferero, potom dodao šta je govorio svom pulenu tokom prošle godine:

- Rekao sam Karlosu prošle godine, kada je Novak osvojio Masters s tim nivoom, 'Vidiš li to? Sada ono što moramo da uradimo je da treniramo kao životinje da dostignemo Novakov nivo. Janik će to uraditi i mi to moramo učiniti.' I odgovorio mi je, 'Da, da, da, krenimo sa svim.' Drugim rečima, to je motivacija... Između njih trojice, i oni moraju da prenesu to drugima, Zverevu, Cicipasu, Runeu, moraju se međusobno hrabriti - zaključio je Ferero.

Od početka sezone Alkaraz je gubio u četvrtfinalu Australijan opena i polufinalu turnira u Buenos Ajresu, a sada ga očekuje takmičenje u Riju. Prvu priliku da vidimo prva tri tenisera sveta na terenu istog turnira imaćemo sredinom marta u Indijan Velsu.

Autor: