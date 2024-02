Bravo! Srpski strelci osvojili 54 međunarodne medalje, a Zorana i Damir su najbolji!

Srpski reprezentativci Damir Mikec i Zorana Arunović proglašeni su za najbolje strelce u 2023. godini u izboru Streljačkog saveza Srbije. Goran Mikec je istom prilikom proglašen za najboljeg trenera, a kragujevački klub "Čika Mata" za najbolji kolektiv.

Svečanost je otvorio predsednik saveza Nenad Putnik, koji je rezimirao učinak SSS na sportskom i ostalim poljima u 2023. godini. Podsetio je na najveće uspehe srpskog streljaštva u minuloj godini, u kojoj su na međunarodnim takmičenjima osvojene 54 medalje.

- Srpsko streljaštvo je i u minuloj godini održalo kontinuitet uspeha. Posebno me radosnim čine uspesi juniorskih reprezentativaca, koji bi mogli narednih godina da budu naslednici najvećih asova. I minule godine je bilo problema, uglavnom što se tiče finansija. Međutim, sada je situacija znatno bolja, SSS ponovo ima generalnog sponzora - istakao je Putnik.

Najbolji muški strelac Srbije Damir Mikec je godinu završio na prvom mestu svetske rang liste za vazdužni pištolj. Postao evropski prvak i svetski vicešampion pištoljem u pojedinačnoj konkurenciji.

- Minulu godinu ću pamtiti po tome što sam osvojio dva odličja koja su mi nedostajala. Prvi put sam postao evropski prvak vazdušnim pištoljem. Posle nekoliko srebrnih medalja, postao sam najbolji na Starom kontinentu, čemu sam dugo težio.

To je medalja koju sam najviše želeo i veoma sam srećan zbog tog uspeha, a posebno zato što sam na Evropskom prvenstvu osvojio duplu krunu i ponovo postao prvak Evrope u miksu sa Zoranom. Pred kraj sezone, sam stigao do prve pojedinačne medalje na Svetskim prvenstvima. Ispunjeni su svi planovi za sezonu, a to je ohrabrenje za olimpijsku godinu - izjavio je Mikec.

Zorana Arunović je u paru sa Damirom Mikecom osvojila pet medalja u miksu sa Damirom Mikecom, na Svetskom kupu u Kairu osvojila srebro. Na finalu Svetskog kupa u Dohi je bila na korak od odličja, zauzevši četvrto mesto.

- Prošla godina rezultatski nije bila onakva kako sam planirala. Na tri ciljana takmičenja nisam ostvarila sve što sam želela. Ipak, ima i stvari kojima u 2023. godini mogu da budem ponosna. Prolazila sam kroz teške periode, imala problema, ali ponosna sam što sam sve uspela da prevaziđem.

Bila je to prilika i da sebe dobro izanaliziram, da vidim šta treba da popravim u svom radu, da vidim gde mogu da napredujem. Nadam se da će ta analiza dati rezultate u ovoj godini - konstatovala je Arunović.