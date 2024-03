KAKAV ŠMEKER: Đoković iznenadio jednu od najlepših glumica na svetu (VIDEO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković učestvovao je na egzibiciji "Dezert smeš", koja je održana nedaleko od Indijan Velsa.

Đoković se pojavio na dobrotvornoj akciji "Dezert smeš" u kojoj su, između ostalih, učestvovali i jedna od najlepših glumica sveta Šarliz Teron, pevač Gevin Rosdejl, teniseri Uns Žaber, Frensis Tijafo, Viktorija Azarenka, Kasper Rud, Dona Vekić, Hubert Hurkač i mnogi drugi.

Đoković je najpre šokirao organizatore, koji su mu rekli da ga očekuju da bude na terenu u 4.54, a on je niz stepenice koje vode na igralište počeo da silazi tačno minut ranije...

Djokovic’s punctuality stole the spotlight at Charlize Theron’s tennis event- a 4:54 arrival that left us in awe!🥹🤩 Credits: @estennis Incredible job @desertsmash #desertsmash #novakdjokovic #novak #djokovic #djoker #nolefam #charlizetheron #charlize pic.twitter.com/OYz6aw69BT

... a njegova pojava izazvala je oduševljenje.

Na kraju, Nole je iznenadio prisutne jer je "isterao" Frensisa Tijafaoa s terena i zaigrao tenis sa Šarliz Teron:

Cilj ove egzibicije je bio da se prikupe sredstva u dobrotvorne svrhe.

"Bila je čast da budem deo ovog događaja", rekao je Đoković, petostruku osvajač mastersa u Indijan Velsu, gde nije nastupao od 2019. godine.

Indijan Vels - žreb; S kim igra Novak Đoković?

Rival Novaka Đokovića u drugom kolu biće bolji iz meča koji će igrati Aleksandar Vukić i Šintaro Močizuki, koji je prebrodio kvalifikacije.

Potom bi na trećem stepeniku Nole mogao da ukrsti koplja sa Tomasom Martinom Ečeverijem ili Džidženom Džangom. Već od četvrte runde kreću ozbiljnije prepreke.

Potencijalni protivnici Đokoviću mogu da budu Igo Imber i Tomi Pol.

Wow @DjokerNole (Novak Djokovic) is here to step in for Francis Tiafoe as Charlize Theron’s doubles teammate. @DesertSmash



Cc: @topspin2k #TopSpin2K25 pic.twitter.com/En0MQXwqdP