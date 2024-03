Želim da igram na OI 2028. godine! Novak nema nameru da stane!

Prvi teniser sveta, Novak Đoković, nije isključio mogućnost da učestvuje i na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

Svi se pitaju koliko dugo će trajati karijera našeg asa, a najnovijom izjavom dokazao da za njega granice ne postoje. Iako će tada imati čak 41 godinu, Nole ne isključuje činjenicu da se i tada aktivno bavi tenisom.

- Sve je na kartama, samo ne znam koliko mi je karata ostalo! Još je daleko do razmišljanja o Olimpijskim igrama u Los Anđelesu, ali pomisao na to me, naravno, uzbuđuje. Voleo bih da igram to, ali još uvek ne mogu da se posvetim tome - rekao je Đoković

Svestan je Srbin nije više u dvadesetim godinama, ali po njegovim rečim nema nameru da stane.

- Postaje sve teže i teže, ali ja i dalje volim ovaj sport i još uvek se takmičim na najvišem nivou. Još uvek sam broj jedan, tako da trenutno osećam da želim da nastavim dalje, da nastavim da pokušavam da napravim više istorije - dodao je Đoković.

Autor: