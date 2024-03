NOVA DOMINACIJA MITROVIĆA! Srbin VODI AL HILAL KA TITULI

U 23. kolu elitnog šampionata Saudijske Arabije Al Hilal stigao je u goste davljeniku Al Rijadu, a Aleksandar Mitrović nastavio je da blista.

Srbin je postigao novi pogodak u trećem minutu zaustavnog vremena, te je nastavio da oduševljava svetsku fudbalsku javnost.

They really want Mitrovic to win the golden boot so they’re now giving away these free penalty kicks!pic.twitter.com/f1fsamvibY