OGLASIO SE ĐOKOVIĆ: Prvi reket sveta objasnio zbog čega neće igrati u Majamiju - pomenuo i PORODIČNE OBAVEZE

Prvi reket sveta, Novak Đoković, pre nekoliko dana objavio je da neće igrati na turniru u Majamiju, a sada je objasnio i zbog čega.

On je objasnio da u ovom delu karijere mora da balansira i donosi važne odluke kako bi bio najspremniji

- Ćao, Majami! Nažalost, neću igrati na Majami Openu ove godine. U ovom delu karijere, moram da balansiram privatni život sa profesionalnim. Žao mi je što neću igrati pred nekim od najboljih i najpasioniranijih navijača na planeti. Radujem se nadmetanju u Majamiju u budućnosti - rekao je Đoković.

Hi Miami!

Unfortunately I won’t be playing the @MiamiOpen this year. At this stage of my career, I’m balancing my private and professional schedule. I’m sorry that I won’t experience some of the best and most passionate fans in the world. I’m looking fw competing in MI in future!