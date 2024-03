Srbija će biti domaćin Evropskog prvenstva u MMA sportu od 29. marta do 6. aprila. Borcima će tokom ovo takmičenja u glavama i srcima biti ubijeni drugar i kolega Stefan Savić.

Evropsko prvenstvo biće održano u Hali "Ranko Žeravica" na Novom Beogradu.

Luka Nikolić, predsednik MMA saveza Srbije rekao je gostujući u Novom jutru kod Jovane Jeremić da će na prvenstvu učestvovati 32 zemlje i skoro 700 učesnika. Ovog puta, kako je dodao, spojene su sve starosne kategorije - počev od dece koja imaju 12 godina.

Nikolić je objasnio da se zavisno od uzrasta menjaju i pravila i dodao:

Organizujemo velika takmičenja i iz godine u godinu imamo odlične rezultate

Upitan šta je to iz MMA sporta što se može primeniti u životu, Nikolić je rekao da je to disciplina.

- Od dijeta, ishrane, treninga...menja se nekoliko trenera. Moraju da budu savršeni u svakoj disciplini - dodao je Nikolić.

Osvrnuo se i na trgičnu smrt Stefana Savića.

- To je jedan divan momak bio. Na žalost, desilo se to što se desilo...Prošle godine je osvojio bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu, bio je jedan od favorita za Evropsko prvenstvo. To je veliki gubitak za ovaj sport, za nas kao savez i za celu zemlju - kaže Nikolić.

Anastasija Rajković, reprezentativka Srbije u MMA sportu, za Savića takođe ima samo lepe reči.

- Nismo se često družili, ali je uvek zračio pozitivnom energijom, bio je pristojan i skroman. I kada imate loš dan, bio bi divan ako ga provedete pored njega - rekla je Rajković.

Govoreći o borbama i teninzima, ona je naglasila da su ženski mečevi jednako interesantni kao i muški, mada su žene čak i srčanije.

- Volim ovo čime se bavim, mada nije lako - kaže Rajković.

