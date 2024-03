OVO SVI JEDVA ČEKAJU! Kirjos najavio ZEMLJOTRES: Ugostiće Đokovića, srpski teniser mu pred kamerama OTVARA DUŠU!

Šta se dešava sa Novakom Đokovićem? Da li je zaista izgubio motivaciju za tenis u ovom momentu, da li je povređen ili nešto treće? Možda odgovor na sva ova pitanja stigne vrlo brzo i to direktno od srpskog tenisera, a zahvaljujući Niku Kirjosu.

O čemu se radi? Australijski teniser objavio je da će naredni gost u njegovom podkastu "Good trouble" ("Dobra nevolja") biti upravo prvi reket planete. Dovešće ga pred kamere, a ako se uzme u obzir Nikova direktnost, način razgovora i sve, nema sumnje da će i pitanja i odgovori doneti nešto zanimljivo i novo.

Zbog problema sa povredom Nik je poslednji meč, ujedno i jedini u prošloj godini, odgirao 13. juna u Štutgartu i tada je izgubio od Jibing Vua (7:5, 6:3) i od tada nije izlazio na teren. Zbog toga je svakako ohrabrujuća vest da će sledećeg utorka objaviti i snimke sa terena i deluje da bi uskoro mogao da se vrati i da zaigra. Da li na Rolan Garosu ili čeka travnatu podlogu? Uskoro će i to biti poznato.

Next guest on Good Trouble - Novak Djokovic

Tennis footage - Tuesday next week! BACK ON COURT!