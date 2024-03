NEREALNA SCENA: Siner lopticom pogodio u međunožje člana svog tima, pa umirao od smeha (VIDEO)

Fizioterapeut Janika Sinera našao se u centru pažnje tokom meča Italijana na mastersu u Majamiju, kada je slučajno dobio lopticu u međunožje!

Siner je igrao protiv Kristofera O'Konela i slavio je sa 2:0 u setovima, a u jednom trenutku je ramom zakačio lopticu koja je proletela ispod klupe na kojoj je sedeo njegov tim.

Fiozioterapeut je počeo da se grči od bolova, nakon što ga je loptica udarila u međunožje, dok su se Siner i ostali članovi tima smejali zbog te situacije.

Jannik Sinner accidentally hit his physio trying to return a serve 😂



He walks over to check on him & they laugh it off.



All good. ❤️



pic.twitter.com/fHXqdFiNmC