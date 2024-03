Evo ko bi mogao da bude novi trener Novaka Đokovića: Najtrofejniji u istoriji se nudi Srbinu

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nedavno je raskinuo saradnju sa svojim, sada već bivšim, trenereom Goranom Ivaniševićem, a danima posle toga spekuliše se o imenu koje bi moglo da ga nasledi. Jedan od mogućih trenera srpskog tenisera je i legendarni Džimi Konors.

Osvajač 109 ATP titula je u svom podkastu otkrio da bi baš on voleo da trenira Srbina.

Naime, on je komentarisao raskid saradnje Novaka i Ivaniševića.

- Dobro je stvari nekad prodrmati, ali nije više zabavno, zar je uvek krivica do trenera? Znate ono – ’vreme je da se otarasite trenera! - rekao je Konors i dodao:

- Vi s nekim putujete zajedno iz nedelje u nedelju, jedete, provodite vreme zajedno. Ponekad vam je potreban odmor. Da protresete stvari i da vidite šta će se desiti. Možda ga je Goran odveo najdalje što je mogao i ponudio mu sve što je mogao.

Legendarni Amerikanac ima 71 godinu, a kada je reč o trenerskom iskustvu, sarađivao je sa Endijem Rodikom od 2006. do 2008. godine, kao i sa Marijom Šarapovom i Bušar.

- Potreban je svež par očiju. Đoković uskoro puni 37 godina, razmišlja u stilu – koliko mi je ostalo, još koliko želim da igram, šta želim da postignem… Možda je spreman da dodatno rizikuje da vidi kuda će ga to odvesti, promene koje bi novi trener uveo svakako bi bile minimalne. Ja nisam u tome. Ja sam van posla, Bret. Volim da radim teniske podkaste i pričam o tenisu, ali ako se ukaže prilika – to bi svakako bilo zadovoljstvo i čast da on razmotri moje ime - istakao je Konors.