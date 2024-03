BRILJANTNI SINER OSVOJIO MAJAMI: Sjajni Italijan POČISTIO Bugarina u finalu za novi trofej!

Italijanski teniser Janik Siner pobednik je ovogodišnjeg Masters turnira u Majamiju.

Siner je u finalu savladao Bugarina Grigora Dimitrova sa 2:0. po setovima 6:3, 6:1.

Sjajni Italijan prvi brejk napravio je u petom gemu, a osim svog prepoznatljivo snažnog forhenda, bio je fascinantan iz bekhenda iz kog na celom meču nije napravio niti jednu grešku.

1 - Jannik Sinner will become the first Italian player to become part of the top-2 in the world since the ATP rankings were first published in 1973. Rapid. #MiamiOpen | @MiamiOpen @atptour pic.twitter.com/YIuEL8wizW