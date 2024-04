TRAGIČNA VEST POTRESLA AMERIKU - Poznati sportista pronađen mrtav (FOTO)

Vontae Dejvis, bivši igrač Majami Delfinsa, Indijanapolis Koltsa i Bafalo Bilza, preminuo je u 35. godini.

Njegovo telo pronađeno je na imanju u Sautvest Ranču na Floridi.

Prema 7Njuz Majami, u toku je istraga o smrti, a imanje je u vlasništvu Dejvisove bake.

R.I.P to cornerback Vontae Davis. We laughed at him when he retired at halftime during a game. Looking back its not very funny when you realize what happened in his life post-#NFL. These players endure a lot. And sometimes their behavior could be a cry for help. pic.twitter.com/9L09j4Hd1V