Počinje omladinsko EP u Poreču: Srbija ima tim za ozbiljan bokserski uspeh!

Bokserska reprezentacije Srbije, sa pet momaka i dve devojke, doputovala je u Poreč na omladinsko Prvenstvo Evrope (4-15. april) sa izglednim šansama da osvoji neku od medalja i da tako nastavi uspešan niz našeg nacionalnog tima u svim uzrastnim kategorijama.

U gradu u Istri na ringu će se pojaviti 330 takmičara - 220 u muškoj i 110 u ženskoj konkurenciji, iz čak 33 države. Domaćini očekuju vrhunske borbe, a predstavnici velikog broja reprezentacija s respektom gledaju na našu selekciju kao jednu dobro organizovanu, kvalitetnu i perspektivnu grupu momaka i devojaka.

Srbiju će u Hrvatskoj predstavljati Nikola Maksimović (do 48 kilograma), Ognjen Antić (do 60 kg), Dženis Vanić (do 67 kg), Hamza Rašljanin (do 71 kg), Srđan Tomić (do 86 kg), ali i devojke iz omladinske selekcije selektora Mirka Ždrala - Sanja Mitić (do 50 kg) i Anđela Bošković (do 70 kg).

Budućnost ali i sadašnjost srpskog boksa.

Selektor Branislav Jovičić, zajedno sa trenerima Marjanom Antićem, Stefanom Pavlovićem i prekaljenim Bolatom Nijazimbetovim, stručnjakom iz Kazahstana, optimista je pred start Šampionata koji za naše boksere i bokserke počinje 7. aprilakada u ring prvi ulazi Ognjen Antić.

- Imamo izuzetno mlad tim sa jako malo mečeva na reprezentativnom nivou, ali to su momci i devojke čije vreme tek dolazi. Smatram da će ovi bokseri i bokserke mogu da obezbede neku od medalja za Srbiju već na Evropskom prvenstvu i da ćemo svi zajedno napraviti jedan ozbiljan uspeh - poručuje iz Poreča Branislav Jovičić.

Naš selektor smatra da je neiskustvo sa velikih takmičenja u orgomnoj meri nadoknađeno na, možda nikad jačim, pripremama u inostranstvu.

- Naš tim jeste mlad ali smo se zato trudili da ih kroz kampove i jake turnire stavimo u jedan ozbiljniji i viši nivo. Najpre smo bili u Budvi na izuzetno jakim pripremama, zajedno sa Rusima i Kazahstancima. Nakon toga smo učestvovali na Jadranskom biseru gde je odziv bio - nikad veći. Realno je to bilo jedno mini svetsko prvenstvo. U Poreč smo stigli sa priprema u Azerbejdžanu gde smo imali priliku da treniramo i da sparingujemo sa reprezentativcima Azerbejdžana i Uzbekistana koje se spremaju za Prvenstvo Azije. Verujem da će sve to biti od značaja na ovom Evropskom prvenstvu - dodaje Jovičić.

Što se tiče favorita na Šampionatu u Poreču, selektor omladinske selekcije ističe nekoliko zemalja...

- Uvek su tu fenomenalni Ukrajinci, zapravo sve reprezentacije sa prostora nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Ne treba zaboraviti ni Engleze, oni po kvalitetu uvek odskaču od ostalih. Biće tu puno dobrih ekipa i puno dobrih takmičara - kaže Jovičić.

On potvrđuje da Bokserski savez Srbije, na čelu sa predsednikom Nenadom Borovčaninom, godinama unazad radi sistematski i da je sve ovo u cilju još većeg uspona našeg boksa.

- Iz ovog sastava će vrlo brzo nekolicina njih preći u seniore i imaće priliku da u najjačoj konkurenciji potvrdi kvalitet. Na sve to, imamo juniorsku selekciju koja je možda na još većem i ozbiljnijem nivou, tako da i od njih očekujemo velike uspehe. Kad na sve to dodamo Evropsko prvenstvo u Beogradu za seniore i seniorke od 15. do 29. aprila u "Pioniru", ćeka nas jedna uzbudljiva i nadam se uspešna godina za srpski boks. Već nekoliko godina idemo uzlaznom putanjom, težimo samom svetskom vrhu. Tamo smo krenuli, tamo ćemo i stići - uverava nas Branislav Jovičić.

