SPREMAJU SKANDAL ĐOKOVIĆU U MONTE KARLU? Da li će Novaku ovo stvarno prirediti

Novak Đoković se sprema za učešće na mastersu u Monte Karlu, a pred taj ATP turnir iz serije 1000 srpski teniser je saznao nešto važno.

Za početak - saznao je kada ne igra.

A ne igra u ponedeljak.

Zašto je to bitno? Pa, zbog onog što bi moglo da usledi kada prođe prvi "pravi" radni dan na ovom teniskom nadmetanju.

Najpre, ovako izgleda raspored odigravanja mečeva:

U ponedeljak: mečevi 1. kola u pojedinačnoj konkurenciji

U utorak: i 1. i početak 2. kola

U sredu: preostali mečevi 2. i početak 3. kola

U četvrtak: samo preostali mečevi 3. kola

Od petka do nedelje: Redom - četvrtfinale, polufinale i finale.

Imajući u vidu da organizatori mastersa u Monte Karlu, očekivano, nisu stavili Novaka da igra u ponedeljak, jer je slobodan u uvodnoj rundi nadmetanja, ostaje veliko pitanje da li će igrati počev od utorka ili od srede. A velika je razlika.

Ako ga pošalju na teren u utorak, a Nole tada opravda ulogu favorita, onda će imati dan predaha, pa će od četvrtka do nedelje nastaviti juriš na trofej.

No, velika bruka mogla bi da se desi ako organizatori ATP turnira u Monte Karlu odluče da Srbin ne zaigra u utorak.

Jer, u tom slučaju, ako bi se ostvarile optimistične prognoze i Đoković stigne do finala, to bi značilo da će igrati svakodnevno od srede do nedelje, odnosno pet dana u nizu. A imajući u vidu snažne rivale koji se, odlukom žreba, nižu kao na traci - taj ubitačni ritam biće ogroman izazov, jer se tako naporno ne igra ni na grend slem turnirima. Štaviše, tamo ponekad postoje dva dana odmora između četvrtfinala i polufinala, a ukoliko bi Novaka stvarno stavili da igra tek od srede, igrao bi bez dana predaha čak pet puta uzastopno (u slučaju da se domogne eventualnog, a željenog finala).

Inače, mečevi u Monte Karlu igraju se od 11 časova, tokom "radnih dana", dok je za vikend satnica sledeća - prvo polufinale "singla" je u subotu 13.30, drugo ne pre 15.30, a u nedelju je borba za trofej u pojedinačnoj konkurenciji zakazana za tri popodne po našem, srednjeevropskom vremenu.

Novak, dakle, sigurno ne igra u ponedeljak, ali će naš tenis tada imati predstavnika na ovom mastersu - Laslo Đere oko 15 časova igra protiv 12. nosioca, Stefanosa Cicipasa. Tog dana će još igrati i Luka Nardi (koji je nedavno pobedio Noleta, a sada "otvara turnir" protiv Feliksa Ože-Alijasima), igraće i Grigor Dimitrov (protiv Vašeroa, koji je dobio specijalnu pozivnicu), i Karen Hačanov, protiv Kamerona Norija...

Kad i protiv koga igra Novak Đoković?

Podsetimo, Đoković je saznao i potencijalne rivale u Monte Karlu. Srbin tokom bogate karijere i nije imao mnogo uspeha u Kneževini - taj turnir je osvajao, za njega skromna, dva puta.

Autor: