NEVEROVATNA DOMINACIJA! Niko kao Nole, ovo je još jedan dokaz da je Srbin najbolji

Srpski teniser Novak Đoković započeo je u ponedeljak 420. nedelju na prvom mestu ATP liste. Koliko je dominantan po tom parametru pokazuje jedan neverovatan podatak.

Najbolji igrač planete proveo je više nedelja na prvoj poziciji posle 30. godine nego svaki drugi teniser u istoriji "belog sporta" zajedno.

Đoković je od tada 196 nedelja proveo na vrhu, a Rafael Nadal, Rodžer Federer, Endi Mari, Andre Agasi, Ivan Lendl, Džimi Konors i Pol Njukomb zajedno 188.

Ovo oslikava Novakovu dominaciju poslednjih godina. Takođe, on je postao i najstariji broj jedan ikada u tenisu.

