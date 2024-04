RUS NIJE IMAO ŠANSE! Novak lagano do TREĆEG KOLA Monte Karla!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra protiv Rusa Romana Safiulina meč drugog kola Mastersa u Monte Karlu.

Đoković je od starta meča pokazao ko je gazda na terenu i za samo 13 minuta igre imao velikih 3:0. Rus je tek posle pola sata osvojio prvi gem (4:1), ali i u nastavku igre bilo je jasno da on i dalje nema rešenje za fanstastičnu igru Srbina (6:1).

Safiulin pod pritiskom najboljeg tenisera sveta nastavlja da ređa greške i u drugom setu, pa Novak u četvrtom gemu stiže do brejka (3:1). To je značio i potpuni slom ruskog tenisera koji je tek na mahove uspeo da zapreti, ali ne i da napravi nešto više.

2. SET6:2 - ĐOKOVIĆ U TREĆEM KOLU MASTERSA U MONTE KARLU!

5:2 - Đoković lagano osvaja servis-gem!

4:2 - Ruski teniser je u ovom gemu spasao čak četiri brejk lopte! Iako je delovalo da će Novak napraviti novi brejk, Safiulin je ipak uspeo da se izvuče iz nezgodne pozicije...

4:1 - Đoković nije dozvolio Safiulinu da priđe do brejk lopte, iako je u ovom gemu Rus na mahove znao da zapreti...

3:1 - BREJK! Rus duplom servis greškom poklanja gem Novaku!

2:1 - Đoković je poptuno siguran na svom servisu!

1:1 - Novak je imao dve brejk lopte, a onda je vezao četiri greške i propustio priliku da duplira prednost.

1:0 - Đoković asom osvaja servis-gem!

6:1 - Đoković novim BREJKOM osvaja prvi set!

5:1 - Novak sa "nulom" osvaja servis-gem.

4:1 - Posle velike borbe i najdužeg gema na ovom meču, Safiulin osvaja prvi servis-gem. Ruski teniser je spasao tri brejk lopte i posle skoro pola sata igre došao do prvog osvojenog gema.

4:0 - Nole "gazi" Rusa!

3:0 - Novak beleži i drugi brejk! Srpski teniser koristi četvrtu brejk priliku i još više uvećava prednost - i to za 13 minuta meča! Safiulin ne nalazi rešenje za Đokovića koji igra fantastično!

2:0 - Đoković potvrdio prednost brejka! Protivniku je prepustio samo jedan poen, i bez većih problema nastavlja jako...

1:0 - BREJK! Đoković odmah na startu meča pokazao ko je gazda na terenu!

16.20 - Meč je počeo!

16.15 - Srpska zastava se vijori na tribinama

16.12 - Đoković i Safulin su izašli na teren

Sledi kratko zagrevanje, a onda i sam početak meča...

Srpski igrač je bio slobodan na startu takmičenja u Kneževini, dok je ruski predstavnik u prvom kolu eliminisao Žaimea Munara.

Habemus tennis 🎾🎭



Day 3 is a go at #RolexMonteCarloMasters! pic.twitter.com/sg0sPtvHSt