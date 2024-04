POZNAT PRVI POLUFINALISTA MASTERSA U MONTE KARLU: Cicipas pregazio ruskog tenisera i najavio borbu za trofej!

Grk Stefanos Cicipas prvi je polufinalista Mastersa u Monte Karlu. Cicipas je u dva seta rutinski savladao ruskog tenisera Karena Kačanova, a po setovima je bilo 6:4, 6:2.

U prvom setu viđena su tri brejka i sva tri na startu meča. Cicipas je oduzeo servis Kačanovu, ovaj je uzvratio, da bi grčki teniser već u sledećem gemu stigao do prednosti koju je održavao do kraja seta.

Drugi set doneo je još manje neizvesnosti Cicipas je dva puta oduzeo servis Kačanovu i slavio sa 6:2, a meč je trajao ukupno 83 minuta.

Dominant 🥶@steftsitsipas gets past Khachanov 6-4 6-2 to reach the Monte-Carlo semi-finals... again 😮‍💨#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/EHs3os3SPl