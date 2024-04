NOVAK SAVLADAO DE MINORA! Đoković uz DOSTA MUKE do polufinala u Kneževini!

Novak Đoković se plasirao u polufinale ATP turnira u Monte Karlu nakon što je savladao Aleksa de Minora 2:0 u setovima (7:5, 6:4)

Tok meča:

Drugi set:

6:4 - Kraj, Novak Đoković je u polufinalu!

5:4 - Konačno Novak uzima gem na svoj servis. Još jedan korak do pobede!

4:4 - Sačuvao je De Minor servis i izjednačio rezultat.

4:3 -Neverovatno, De Minor je ponovo vratio brejk. Nikako da Đoković sačuva početni udarac. Nastavlja se velika borba.

4:2 - Još jedan u nizu, Đoković ponovo pravi brejk. Uspeo je Novak da oduzme servis svom rivalu. Stiče se utisak da je igračima teže da osvoje gem na svoj servis.

3:2 - Ribrejk De Minor. Ovo je peti put u poslednjih šest gemova da igrači ne mogu da zadrže svoj servis. Očekuje nas velika borba. Novak deluje kao da se otežano kreće. Aleks je maratonskim poenom uspeo da izmori Novaka i da mu oduzme početni udarac još jednom.

3:1 - Vraća Novak brejk momentalno. Utisak je da ni Novak ni Aleks nisu na svom nivou, ali je bitno da Đoković ide ka pobedi.

2:1 - De Minor vraća brejk. Imao je Novak šanse u ovom gemu, ali ga je Aleks pročitao kod jednog poena na mreži, što mu je dalo samopouzdanje da pritisne. Idemo dalje.

2:0 - MA, BRAVO! Novak pravi brejk. Brine jedino govor tela Đokovića, deluje da jedva stoji na nogama! Iscrpljen je prvi teniser sveta, ne odgovara mu vlažnost vazduha i temperatura.

1:0 - Gem u laganom ritmu za Đokovića. Bitno je da na startu drugog seta ne dozvoli rivalu da pomisli da može da se vrati u meč.

Novak je odlučio da iskoristi pauzu između setova da ode do toaleta. Velika je vrućina u Monte Karlu. De Minor čeka Đokovića na klupi uz led oko vrata

Prvi set:

7:5 - Novak osvaja prvi set, brejk u pravom trenutku!

6:5 - Težak gem za Novaka, suočio se sa brejk loptom, ali je odbio nalet Australijanca. Novak je u jednom trenutku pao pri izlasku na mrežu, ali je na svu sreću sve prošlo bez posledica.

5:5 - Imao je Đoković set loptu, ali je De Minor hrabrim forhendom uspeo da se izvuče. Nastavlja se velika borba.

5:4 - Osvaja Novak gem bez izgubljenog poena, pritisak je na De Minoru koji servira da ostane u setu.

4:4 - Imao je Đoković svoje šanse u ovom gemu, bilo je 30:30, a usledila je maratonska razmena od čak 34 udarca. Aleks je izašao kao pobednik, ali Novak preti na servis rivala.

4:3 - Novak osvaja još jedan gem na svoj servis. Obratio se svom boksu u potrazi za osveženjem, a čini se da mu vremenskin uslovi za sada prave veće probleme od rivala.

3:3 - Lagan gem za De Minora, bez izgubljenog poena.

3:2 - Novak je podigao nivo igre u polju, bekhend funkcioniše, a slajs pravi velike probleme De Minoru. Bez izgubljenog poena Đoković dolazi do još jednog gema.

2:2 - De Minor bez problema na servisu. Australijanac je uz samo jedan izgubljen poen izjednačio rezultat.

2:1 - Siguran gem za Đokovića, dozvolio je rivalu dva poena, ali je servisom rešio ovu deonicu u svoju korist. Velika je vrućina u Monte Karlu, primetno je da Novak malo teže dolazi do daha.

1:1 - Imao je Novak dve brejk prilike, ali je Aleks prvenstveno dobrom igrom na mreži uspeo da sačuva svoj servir.

1:0 - Uspeo je Novak da sačuva servis u uvodnom gemu, iako je De Minor imao dve brejk prilike. Očekuje nas uzbudljiv meč u Kneževini.

Počeo je susret, prvi na servisu Novak Đoković.

15.55 - Janik Siner je nakon tri seta i maratonske borbe uspeo da savlada Holgera Rune 2:1. Uskoro se očekuje da Đoković i De Minor izađu na zagrevanje.

