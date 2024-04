Još jedan šok u Monte Karlu! Novak Đoković ispao sa turnira: Kasper Rud pokazao dominaciju i plasirao se u finale!

Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je u polufinalu turnira u Monte Karlu pošto je sa 2:1 (4:6,6:1, 4:6) u setovima poražen od Kaspera Ruda. Srpski teniser je nakon eliminacija na Australijan openu i Indijan Velsu ostao bez još jednog trofeja u ovoj godini.

Što se tiče Novaka i Kaspera oni su odigrali šest međusobnih mečeva i svaki put je kao pobednik izlazio srpski as, do danas.

Pomenuti meč mnogo bolje je otvorio Kasper Rud, koji je u prvom gemu napravio brejk i to nakon što je Đoković poveo sa 30:15. Oba tenisera su potom odbranila svoje servise, da bi Đoković u četvrtom gemu koji je trajao čitavih sedam minuta bio nadomak brejka, ali nije uspeo.

Već u narednom gemu Rud pravi još jedan brejk i već tada je bilo jasno da će osvojiti prvi set.

Đoković je u drugom setu pritisnuo "restart" i praktično oduvao protivnika. Ono što je Norvežanin radio u prvom setu, Novak je učinio u drugom. Već u drugom gemu napravio je brejk, te protivniku dozvolio samo jedan gem do kraja seta.

Ipak, odlučujući set pripao je norveškom teniseru koji je ekspresno poveo sa 3:0 i rutinski priveo meč kraju. Prelomni trenutak u trećem setu dogodio se u drugom gemu kada je i pored vođstva Đokovića od 30:0

Novak je potom uspeo da smanji na 3:1, čak je izjednačio i na 4:4, ali više od toga nije mogao.

Norvežanin će se za trofej boriti protiv Stefanosa Cicipasa koji je u drugom polufinalnom duelu neočekivano savladao Janika Sinera sa 2:1 (6:4, 3:6, 6:4).

Norveški teniser (25) ima deset titula u karijeri, a trenutno se nalazi u odličnoj formi. Na ATP listi zauzima poziciju 10, a upravo toliko je osvojio i turnira u karijeri.

😀 The tweener 😭 The smash #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/tTMsuQcue1

Noletov učinak protiv Ruda govori samo jedno. Srbin je bio bolji od Norvežanina u svih pet međusobnih duela! Tako je Đoković slavio u prošlogodišnjem finalu Rolan Garosa, u finalu Završnog mastersa 2022, polufinalu Rima te godine, u grupi na Završnom mastersu 2021, kao i u polufinalu Rima 2020. Dakle, Novak je slavio u sva tri međusobna duela na šljaci, pa je i zbog toga favorit.

Ono što je poseban kuriozitet je činjenica da Rud ima veliko strahopoštovanje prema Đokoviću, iako mu on nije idol. Naime, Kasper je svojevremeno rekao da bi čak smeo da poveri svoj život Novaku.

- Ako bih morao da biram jednog na betonu u zatvorenom, da mi od njega život zavisi, birao bih Novaka da odigra taj set ili meč - rekao je Rud pred masters u Torinu 2022. godine.

Podsetimo, Đoković je na putu do polufinala prethodno savladao Safijulina, Musetija i de Minora, dok je Norvežanin pobeđivao Tabila, Hurkača i Umbera.

Who plays Tsitsipas in the final? 🔮



Djokovic takes on Ruud in the #RolexMonteCarloMasters SFs 🍿



WATCH LIVE: https://t.co/hOHmv2wMlX pic.twitter.com/TwV3mh888I