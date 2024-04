Prošlo je više od 50 godina! Novaku se desilo nešto što ni jednom najboljem pre njega nije!

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale mastersa u Monte Karlu, pošto je izgubio od 10. igrača sveta Norvežanina Kaspera Ruda.

Prvi put u istoriji, tačnije otkako postoji ATP lista, neki najbolji igrač sveta je poražen u polufinalu Monte Karla.

Kasper Rud postao je prvi teniser u istoriji koji je pobedio svetskog broja 1 u polufinalu Monte Karla.

Poslednji put kada se to desilo bilo je 1973. godine.

