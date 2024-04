OBOREN NAJSTARIJI SVETSKI REKORD U MUŠKOJ ATLETICI - Sin legende zablistao i ušao u istoriju!

Litvanski atletičar, Mikolas Alekna, oborio je najstariji svetski rekord u muškoj atletici na mitingu u Ramoni u Oklahomi.

Alekna je oborio rekord u bacanju diska, a do zlata je stigao bacivši disk 74,35 metara.

On je nadmašio rezultat Nemca Jirgena Šulta iz 6. juna 1986. godine. Šult je gotovo pune 38 godine bio rekorder sa rezultatom 74.08.

Inače, Mikolas je sin legendarnog Virgilijusa Alekne, osvajača zlata na Olimpijskim igrama u bacanju diska u Sidneju 2000. godine i Atini 2004. godine.

Mikolas je potvrdio da će na Olimpijskim igrama u Parizu biti glavni favorit za zlato.

Kada je reč o rekordima u atletici, najstariji je i dalje rekord Jarmile Kratočvilove koja je 1983. godine trku na 800 metara završila za minut, 1:53.28.

