ŠUMAHEROVA PORODICA ŠOKIRALA SVET ODLUKOM: Lične stvari slavnog vozača stavili iskoristili da ZARADE MILIONE

Porodica proslavljenog vozača Formule 1, Mihaela Šumahera, odlučila je da stavi na aukciju osam skupocenih satova iz njegove lične kolekcije.

Strastveni kolekcionari i fanovi Mihaela Šumahera moći će da kupe sat slavnog vozača na aukciji koja će se održati 13. maja u poznatoj aukcijskoj kući "Kristi" u Ženevi.

Procenjuje se da će satovi slavnog vozača biti prodati za više od 4.000.000 dolara.

Zvezda aukcije biće luksuzni model "Platinum Vagabondage 1" koji je izrađen specijalno za Šumahera, a dizajnirao ga je čuveni Fransoa Pol Zurne. Na njemu su izgravirane sve titule nemačkog vozača i logo "Ferarija". Šumaher je ovaj sat dobio na poklon pre 20-ak godina od svog dobrog prijatelja Žana Toda. Procenjuje se da će na aukciji dostići cenu između 1,2 i 2,2 miliona dolara.

A number of items from #F1 legend Michael Schumacher's personal watch collection could top $4 million at an upcoming auction! ⌚ pic.twitter.com/AOzTyJjxwI

Na aukciji će se naći još jedan dragoceni poklon od tadašnjeg šefa Žana Toda. Reč je o personalizovanom modelu "Audemars Piguet" čija vrednost se procenjuje na 300.000 dolara.

Tu je i Mihaelov "roleks" "Daytona Paul Newman" za koji će kolekcionari morati da izdvoje između 230 i 440 hiljada dolara.

Predstavnik aukcijske kuće "Kristi" zahvalio se porodici Šumaher na ukazanom poverenju.

🏎️ It's been 30 years since Michael Schumacher's first World Driver's Championship in 1994.



Auction house @ChristiesInc will be auctioning select watches from his private collection, including an Audemars Piguet Royal Oak gifted by Jean Todt and the F.P. Journe Vagabondage I. pic.twitter.com/6ZSeZ5U3D3