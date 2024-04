TUŽNE VESTI IZ AMERIKE: Preminuo legendarni NFL igrač i član Kuće slavnih

Bivši kvoterbek države Severne Karoline, Roman Gabrijel umro je u 83. godini.

Smrt Gabrijela potvrdio je njegov sin, Roman III, putem društvenih mreža, ističući da je Gabrijel umro prirodnom smrću kod kuće.

Gabrijel je osvojio titulu MVP-a NFL lige 1969. sa Los Anđeles Remsima, a dvaput je proglašen igračem godine u Konferenciji atlantske obale.

A Tribute to a Colossus of a Quarterback



The 1969 NFL MVP, 1973 PFWA Comeback Player of the Year, and the Rams' all-time career leader in touchdown passes pic.twitter.com/rFUOABC2P3