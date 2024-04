SJAJAN POČETAK SEZONE: Dušan Borković u top 10 NAJBOLJIH vozača Evrope!

Dušan Borković, najbolji srpski automobilista ostvario je impresivan početak trkačke sezone na stazi Valelunga na TCR Svetskom Rangiranju u okviru šampionata TCR Evrope, zauzevši sedmo mesto u generalnom plasmanu.

- Generalno sam zadovoljan performansama Honde Civic TCR FL5, ali shvatam da još ima mnogo toga što moram da naučim o ovom automobilu. Uprkos tehničkim izazovima sa kojima smo se suočili tokom druge trke i polomljenom amortizeru, borio sam se do samog kraja i došao do novih bodova. Prezadovoljan sam svojim GOAT Racing timom i Hondom koji mi pružaju neverovatnu podršku i vetar u leđa. Takođe, želim da se zahvalim TCR platformi što je omogućila da mogu da promovišem Srbiju i EXPO2027 na njihovim promotivnom materijalima, a posebno mi je drago što je naš EXPO2027 zasijao na podijumu - rekao je naš as.

Tokom treninga, Dušan je pokazao izvanrednu brzinu, a na kvalifikacijama je zabeležio drugo najbrže vreme od svih učesnika FIA TCR Svetske Serije. Međutim, usled brisanja vremena, Borković je na kvalifikacijama zauzeo deseto mesto, ali je ipak osigurao pol poziciju za drugu trku, odnosno start sa prve pozicije.

U prvoj trci, iako je Dušan bio izuzetno brz, izazovan start ga je koštao dve pozicije.

Međutim, bez obzira na otežavajuće okolnosti, brzo je nadoknadio izgubljeno i završio trku na sjajnoj sedmoj poziciji, osvojivši prve poene u sezoni.

U drugoj trci, uz otežan start sa prve pozicije, Dušan se suočio sa tehničkim problemom - polomljenim amortizerom prilikom kontakta sa konkurentom. Ovo je bio izazovan trenutak za Borkovića, ali je pokazao izuzetnu vozačku upornost, gde je sa

oštećenim automobilom došao do novih poena. Iako je ovaj vikend bio prvi susret Dušana sa automobilom Honda Civic TCR FL5, njegova brzina i prilagođavanje novom automobilu su očigledni.

Sledeči trkački vikend očekuje ga na stazi Zolder u Belgiji 17-19 maja.