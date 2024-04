VALETIĆ ISPISAO ISTORIJU: Prva medalja za Srbiju na seniorskom EP u Beogradu (FOTO)

Dušan silni - Dušan Veletić, prva osigurana medalja za Srbiju izvojevana na Evropskom šampionatu u boksu za seniorke i seniore 2024. u legendarnoj hali „Aleksandar Nikolić“ u Beogradu.

Do prve medalje na tlu Srbije u okviru prvenstva „Starog kontinenta“ 2024. mladi boks as naše zemlje superteškaš (+92kg) Dušan Veletić stigao je u spektakularnom meču protiv Austrijanca Hagaga Ahmeda. Trijumf nad Austrijancem Veletiću je doneo plasman u polufinale i time osiguranu bronzanu medalju, a za plasman u finale koje će značiti i borbi za zlato Dušan će odmeriti snage sa najboljim prijateljem iz boksa Hrvatom Luka Pratljačićem kojeg je pobedio pre mesec dana na kvalifikacionom turniru za OI u Parizu koji je održan u Italiji.

“Pokušao je Austrijanac da me pobedi na foru kao i prethodne protivnike, ali mu nisam to dozvolio. Smatram da smo dobar šou napravili. Ni u jednom trenutku nismo stali i videlo se koliko on želi pobedu i ipak sam je ja odneo i obezbedio prvu medalju za Srbiju. U jednom trenutku je izgledalo kao da Austrijanac pokušava da me isprovocira, ali mi je selektor govorio da se uozbiljim i nisam ulazio u dalju raspravu. Ja sam u ringu, ali 50 posto su zaslužni selektor i trener za pobedu zato što mnogo pomažu i govore mi kako da izađem na kraj. Drago mi je što se Luka Pratljačić borimo za medalje, pre početka prvenstva smo se čuli svaki dan i govorili jedan drugom „ako Bog da, vidimo se u finalu“. Nema ništa lepše nego kad u najtežim trenutcima u borbi čujete kako vas publika bodri, hvala im na tome” – u jednom dahu rekao je sjajni srprski reprezentativac Veletić.

U drugoj sesiji četvrtog dana takmičenja pod svodovima ex „Pionira“ do trijumfa za Srbiju strigli su i Sejdi Nazif u kategoriji do 63.5 kg protiv predstavnika Turske Usa Jigita. Ovom pobedom Sejdi je obezbedio meč u kome će se boriti za sigurnu medalju a protivnik će mu biti prvi nosilac, Rus Mamedov Gabil.

“Moglo se primetiti da je Turčin dosta slabiji od mene, gledao sam da ne idem odmah na početku sa jakim tempom nego da idem postepeno. Sledeći meč će biti dosta teži nego ovaj s obrirom na to da Rus sa kojim ću boksovati je najjači u kategoriji, ali smatram da sam u dovoljno dobroj formi i idemo na sve ili ništa. Voleo bih da publika dođe u što većem broju. Živela Srbija!” – rekao je Sejdi Nazif.

Nova pobeda sjajnog srpskog reprezentativca Jovana Nikolića u kategoriji do 71 kg, ovaj put protiv Španca Bernarda Martineza Franka i plasman u četvrtfinale gde će se boriti za medalju i polufinale protiv Crnogorca Stefana Savkovića.

“Nije uopšte lako, veliko takmičenje je u pitanju. Protivnik je bio veoma iskusan, brzo se upoznao sa mojim tempom i stilom borbe. Teško mi je bilo da ga uhvatim jer se dosta kretao, ali na kraju se sve dobro završilo. Znači mi podrška trenera, oni vide mnoge stvari koje mi ne možemo da vidimo. Idem ka tome da ostvarim najbolji mogući rezultat i uzmem medalju” – rekao je nakon pobede Nikolić.

Ovim je zaokružen četvrti dan takmičenja na seniorskom EP u Beogradu gde je Srbija ostvarila pet pobeda u pet mečeva.

Peti dan takmičenja donosi prvi izlazak dama u ring na ovom šampionatu, ali i novu borbu srpskog reprezentativca za medalju. U kategoriji teškaša (do 90kg) Sadam Magomedov za sigurnu bronzu boriće se protiv Mađara Fehera Kopanija.

Od sprskih dama u ring će ući Nina Radovanović u kategoriji do 50 kg boriće se protiv Mađarice Petre Mezei ua plasman u polufinale. Dragana Jovanović (52kg) odmeriće snage sa Moldavkom Majom Odaiju i boriti se za plasman u polufinale. Natalija Šadrina (60kg) boriće se protiv Beloruskinje Ale Ivaškević takođe za plasman u polufinale, dok će se Nikolina Gajić (75kg) boriti protiv Beloruskinje Aline Veber za plasman u polufinale.