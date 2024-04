Sin ga bodrio sa tribina! Španac ubedljivo trijumfovao dok ga je naslednik gledao iz prvog reda (FOTO)

Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u drugo kolo turnira u Madridu pošto je ubedljivo slavio nad Amerikandem Darvinom Blešom sa 6:1, 6:0.

Ovaj meč je bio poseban za Rafu jer ga je iz prvih redovao gledao sin Rafael Nadal Junior.

Dečaka koji je sedeo u maminom krilu su kamere nekoliko puta uhvatile, dok su teniski komentatori u nekoliko navrata koristili izraz "tata" aludirajući na to da je Rafa i "tata na terenu" pošto je pokazao klasu u duelu sa 21 godinu mladim Amerikancem.

