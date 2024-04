UŽIVO! BEOGRADSKI MARATON: Spektakl u prestonici - Kenijac pobedio i umalo OBORIO REKORD! Trijumfovala i njegova sunarodnica

Beogradski maraton održava se u danas 28. aprila, a sve gradske službe saopštile su da su spremne za ovaj najmasovniji sportski događaj, koji će ove godine okupiti rekordnih više od 13.000 učesnika. Tradicionalni start je kod crkve Svetog Marka, a cilj na Terazijama.

Predstojeći 37. Comtrade Beogradski maraton okupuće takmičare na distancama od 10, 21 i 42 kilometara, a u Beograd dolazi i 2.500 stranaca iz 72 zemlje širom sveta.

10.45 - Kenijska atletičarka, Ema Čeruto Ndiva, pobedila je на Beogradskom maratonu sa vremenom 2:31,31.

10.12 - Kenijski atletičar, Gilbert Kipleting Čumba, pobedio je na Beogradskom maratonu! Kenijac je ostvario vreme 2:11,47 i tako je bio blizu obaranja rekorda na trci u srpskoj prestonici koji iznosi 2:10;54, a postavio ga je Kenijac, Džafet Kosgeji, 2006. godine.

9.30 - Počinje polumaraton! Ogroman broj takmičara na startu trke u obe konkurencije.

8.30 - Takmičari imaju maksimalne uslove, organizatori se trude da sve prođe u najboljem redu.

8.00 - Počela je maratonska trka!

Spisak ulica koje se zatvaraju zbog Beogradskog maratona

Maraton, dužina staze 42,2 km, start 8 sati

Start trke je u 08.00h na raskrsnici ulica Bulevar kralja Aleksandra i Resavske i trči se ulicama:

Bulevar Kralja Aleksandra – Beogradska – Slavija – Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Brankova – Bulevar Nikole Tesle – Džona Kenedija – Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Milutina Milankovića – Antifašističke borbe – Most na Adi – Antifašističe borbe – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar Nikole Tesle – Karađorđeva – Glavna – Bežanijska – Tošin bunar – Pariske komune – Bulevar Maršala Tolbuhina – Otona Župančića – Narodnih heroja – Bulevar Milutina Milankovića – Tošin bunar – Zemunska – Vojvođanska – Dr. Ivana Ribara – Jurija Gagarina – Dušana Vukasovića – Evropska – Gandijeva – Jurija Gagarina – Omladinskih brigada – Đorđa Stanojevića – Bulevar Crvene armije – Jurija Gagarina – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina – Brankova – Kraljice Natalije – Kneza Miloša – Kralja Milana – Terazije – Cilj je ispred hotela "Moskva".

Polumaraton, 21,1 km, start 9,30 sati

Start trke je u 09.30h na raskrsnici ulica Bulevar kralja Aleksandra i Resavske i trči se ulicama:

Bulevar Kralja Aleksandra – Beogradska – Slavija – Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Brankova – Bulevar Nikole Tesle – Džona Kenedija – Bulevar Mihajla Pupina – Bulevar umetnosti – Bulevar Milutina Milankovića – Antifašističke borbe – Most na Adi – Antifašističe borbe – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina – Brankova – Kraljice Natalije – Kneza Miloša – Kralja Milana – Terazije – Cilj je ispred hotela "Moskva".

Trka 10K, start 11 sati

Start trke je u 11.00h na raskrsnici ulica Bulevar kralja Aleksandra i Resavska i trči se ulicama:

Bulevar Kralja Aleksandra – Beogradska – Slavija – Nemanjina – Balkanska – Gavrila Principa – Brankova – Brankov most – Bulevar Nikola Tesla – okret – Bulevar Nikola Tesla – Ušće – Bulevar Mihajla Pupina – Brankov most – Brankova – Kraljice Natalije – Kneza Miloša – Kralja Milana – Terazije – Cilj je ispred hotela "Moskva".

Trka zadovoljstva, 2,3 km, start 13 sati

Start trke je u 13.00 sati na raskrsnici ulica Bulevar kralja Aleksandra i Takovske i trči se ulicama:

Bulevar Kralja Aleksandra – Beogradska – Trg Slavija – Kralja Milana. Cilj je na Terazijama.

Sve spremno za spektakl

Darko Glavaš sekretar sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija i koordinaciju, na konferenciji u Starom dvoru, je istakao da pripremne aktivnosti traju već mesecima i da su gradske službe konstantno na terenu.

- Ovo je događaj od izuzetnog značaja za grad Beograd, a izmene u linijama javnog gradskog prevoza počeće već 27. aprila u večernjim satima, na prostoru Terazija i Bulevara Kralja Aleksandra. Sukcesivno, od ranih jutarnjih časovam zatvaraće se ulice a sve to je ove godine osmišljeno na malo drugačiji način - rekao je Glavaš.

Beogradski maraton menja linije gradskog prevoza

Za razliku od prethodnih godina, a usled znatnog povećanja broja učesnika, ali i efikasnosti organizacije samih trke startovi maratonske, polumaratonske, kao i trke na 10 kilometara i trke zadovoljstva biće razdvojeni. Ove godine maratonska trka startovaće u 08 časova ujutro, polumaraton i štafetni polumaraton počeće u 9.30 časova, start trke na 10 kilometara zakazan je u 11 časova, a trka zadovoljstva počeće u 13 časova.

- Zbog svega toga gradske službe, ali i organizatore očekuje mnogo više posla i sve to zahtevaće mnogo veću koordinaciju svih aktivnosti na našim ulicama. Imaćemo izmene na 73 dnevne autobuske linje, kao i u pet noćnih, a menja se i pet minibus linija. Takođe, biće promenjeno devet tramvajskih i šest trolebujskih linija. To znači da će više od 10 hiljada polazaka tokom subote i nedelje biti drugačije ostvareno, a sve informacije o linijama javnog gradskog prevoza nalaziće se na sajtu Skupštine grada - naveo je Glavaš.

On je dodao da će i ove godine duž trase selektivno uklanjati vozila, te je apelovao na sugrađane da imaju razumevanje i da uklone svoja vozila sa mesta gde to bude obeleženo u cilju potrebne bezbednosti svih učesnika.

Glavaš je posebno naglasio da su obezbeđeni prolazi za vozila hitnih službi kako bi grad normalno funkcionisao, a sve sportske aktivnosti trebalo bi da budu završene oko 17 časova.

- S obzirom da je reč o najvećoj sportskom događaju u našoj zemlji shodno tome, policijska uprava za grad Beograd, a na osnovu bezbednosne procene, preuzeće mere saobraćajnog, fizičkog i operativnog obezbeđenja. Veliki broj ulica biće zatvoren u nedelju 28. aprila, ali uprava saobraćajne policije je spemna i preduzeće sve mere da grad normalno funkcioniše, da nema zaostoja u saobraćaju i da građani koji ne učestvuju u ovoj manifestaciji normalno mogu da funkcionišu - rekao je zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Goran Radenković.

Zbog povećanog broja učesnika biće i veći broj ekipa Hitne pomoći.

- Ekipe Hitne pomoći će striktno voditi računa o takmičarima i biće na unapred određenim punktovima. Za sve ostale kojima eventualno bude bila potrebna pomoć intervenisaće ekipe koje su po redovnom rasporedu toga dana na terenu, a ponovo ćemo imati i saradnju sa Crvenim krstom -istakao je Zoran Pavlović iz Zavod za urgentnu medicinu grada Beograda.

Kao i prošle godine, volonteri Crvenog krsta radiće prvu trijažu onih kojima je potrebna pomoć i na taj način rasteretiće urgentne centre i Hitnu pomoć. Takođe, na samoj stazi biće postavljene tri poljske bolnice, a po uzoru na velike svetske maratone.

- Čast nam je da učestvujemo u ovoj manifestaciji i organizaciji ovog događaja. Imaćemo oko 110 volontera na električnim trotinetima na samoj stazi, koji će biti raspoređeni na 27 tačaka na samoj starzi kako bi mogli u najkraćem mogućem roku da priđu onima kojima je pomoć potrebna i to vreme je svedeno na manje od jednog minuta. Za razliku od prošle godine kada smo imali dve, ovoga puta imaćemo tri poljske bolnice kao i tri trijažna punkta i svi oni biće obezbeđeni automastkim defibrilatorima - rekao je Nikola Prica iz Crvenog Krsta.

Oko 2.500 ljudi uključeno u organizaciju Beogradskog maratona

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš da su u skladu sa sloganom ove manifestacije „Uvek više“, postavljeni visoki ciljevi koji su i ostvareni, pre svega u smislu popunjenosti kapaciteta trka.

- Presrećan sam što će Beograd ponovo biti domaćin jednom sportskom spetkalu, što Beogradski maraton svakako jeste i što je skoro tri hiljade stranaca uzelo učešće u trkama u sve tri discipline. Uz njih dolaze i njihove porodice, prijatelji i to je veliki broj inosgtranih gostiju koji su izabarali da taj vikend provedu u Beogradu što znači da smo prava sportsko-turistička destinacija koja je veoma požaljna i kojoj se trkači vraćaju - naveo je on.

Direktor Beogradskog maratona je naglasio da je briga o trkačima najvažnija i zato podizanje nivoa kvaliteta organizacije nešto što ga posebno raduje, a u samu organizaciju biće uključeno oko 2.500 ljudi.

- Ove godine imaćemo softversku podršku koju smo testirali u novembru i u svakom momentu znaćemo gustinu trkača na samoj stazi, kao i gde se nalaza sva naša vozila na samoj stazi preko kontrole GPS uređaja. To će nam omogućiti da znamo tačno gde se koji trkač nalazi paćemo sukcesivno moći da otvaramo ulice. To je veliko organizaciono unapređenje Beogradskog maratona a sve u cilju da se omogući što je moguće bolje kretanje našim sugrađanima - naveo je on i upitao poziv i svima onima koji ne trče da na neki drugi način budu deo Beogradskog maratona.

- Sa Privrednom komorom Srbije smo pokrenuli jednu zanimljivu akciju zbog činjenice da Beogradski maraton generiše velike količine ambalažnog otpada. Svi oni koji to žele mogu da prikupljaju taj otpad, postojaće dva takozvana eko štaba na Novom Beogradu i u centru grada gde će se taj otpad meriti i na kraju će oni najuspešniji biti nagrađeni. Na taj način dajemo doprinos zaštiti životne sredin - rekao je Habuš, dodajući da je glavni pokrovitelj manifestacije od 1988. godine Grad Beograd.

