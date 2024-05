ŠOK OPTUŽBE NA RAČUN ŠPANCA! Ruski biznismen tvrdi: Alkaraz učestvuje u NAMEŠTANJU mečeva!

Ruski biznismen i bivši vlasnik lanca kladionica "Utkin, Nobel i Maljenkov" u ovoj zemlji, Mihail Salcman, optužio je jednog od najboljih tenisera planete, Karlosa Alkaraza, da učestvuje u nameštanju mečeva!

Salcman je, kako je preneo ruski "Sport Ekspres", izneo i detaljno objašnjenje za ove tvrdnje.

- Mnogi ljudi vole takozvano klađenje uživo. I kada dođe do potencijalno poslednjeg gema u meču, uplaćuju se velike sume na njih jer je to poslednja opklada u meču. Imamo veliki turnir na šljaci u Alkarazovoj rodnoj Španiji, cela zemlja navija za njega i kladi se na njega. Dok je veliki novac uplaćen na to da će Alkaraz pobediti, velika količina može da se uplati i na drugu stranu. Imajući u vidu da su kvote na to dijametralno suprotne onim malim na pobedu u gemu Alkaraua, u slučaju pobede protivnika, dolazi se do velike zarade. Praktično, sav novac koji su španski navijači Alkaraza uplatili otišao je u ruke prevaranata - istakao je Mihail Salcman.

U pitanju su navodno gemovi kada je Alkaraz protiv Ševčenka servirao na 5:0 u drugom setu, i na 5:3 protiv Štrufa, takođe u drugom setu.

Mahail Salcman tvrdi i kako je u kontaktu sa posebnim odsekom Azijsko-pacifičke regije koji prati tragove o nameštenim mečevima, te da će se istraga tek obaviti.