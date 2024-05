ĐOKOVIĆ IZAŠAO NA TEREN I SVI SU PRIMETILI JEDAN DETALJ! Evo ko je sa Novakom stigao u Italiju (VIDEO)

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, veliki je favorit za osvajanje titule na mastersu u Rimu.

Đoković je u ponedeljak stigao u prestonicu Italije, a u utorak je izašao na teren u "Foro Italiko" centru.

Ono što je mnogima privklo pažnju, jeste sastav u kojem je Novak došao, preciznije - jedna osoba iz njegovog tima.

U pitanju je Nenad Zimonjić, koji je privremeno (barem za sada) preuzeo ulogu koju je obavljao Goran Ivanišević.

