KAKAV ŠOK U RIMU! NOVAK ELIMINISAN U TREĆEM KOLU! Raspad Đokovića kakav dugo nismo gledali, Čileanac mu je održao čas tenisa!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković zaustavljen je u trećem kolu Mastersa u Rimu! Danas je od našeg asa bio bolji Alehandro Tabilo koji je slavio sa 2:0 (2:6, 3:6).

Ovo je jedan od onih mečeva koji će Novak pokušati što pre da zaboravi, pošto danas uopšte nije ličio na sebe! Dugo nismo gledali ovako loše izdanje Đokovića, pa su navijači u Rimu, kao i oni koji su gledali meč preko televizora bili u potpunoj neverici.

Od samog starta meča Novaku ništa nije polazilo za rukom, nije bio fokusiran, delovalo je kao da želi što pre da završi meč dok je sjajni Čileanac koristio svaku grešku Đokovića i zadavao mu ogromne probleme.

Odmah je napravio dva brejka i prilično rutinski osvojio prvi set, dok je u drugom viđena malo drugačija slika...

Novak je u nastavku pružao nešto jači otpor, koji ipak nije bio dovoljan da se slomi "žilavi" Čileanac.

Podsetimo, Novak Đoković je u prvom kolu mastersa u Rimu bio slobodan, drugo kolo je prošao rutinski, mada je u duelu sa Korentanom Muteom bilo svačega. Nervozni Francuz je pravio haos na terenu, svađao se sa sudijom i lomio rekete... Čak je stigao stigao i da se javi na telefon u toku trajanja jednog gema!

Na kraju je i pored malih problema na startu kada je izgubio dva gema na svoj servis najbolji teniser ikada uspeo da trijumfuje sa 6:3, 6:1.

Drugi set:

3:6 - Gotovo je! Alehandro Tabilo je pobedio Novaka Đokovića sa 2:0 u setovima!

3:5 - Čileanac je i ovaj gem osvojio na rutinski način, pa će Novak sada servirati za ostanak u meču!

3:4 - Uz dosta muke Novak osvaja gem na svoj servis!

2:4 - Bilo je gusto, pretio je Novak, pokušao je da izvuče iz užasne situacije ali to nije bilo dovoljno za brejk!

2:3 - Konačno lagan gem za srpskog tenisera!

1:3 - Apsolutno ništa ne može Đoković da uradi danas, kad god pomislimo da se "mašina" pali, sjajni Čileanac nas demantuje...

1:2 - Evo prvog gema za Novaka u drugom setu!

0:2 - Nastavlja Tabilo sa dominantnom igrom i bez većih poteškoća potvrđuje brejk!

An upset brewing...? 🫖👀 A very impressive Alejandro Tabilo takes the opening set 6-2 over the six-time champion Djokovic! @InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/x4woOY21Mw

0:1 - Ovo je potpuna katastrofa, Đoković ne liči na sebe! Čileanac uzima brejk Novaku na startu drugog seta!

Prvi set:

2:6 - Tabilo bez većih problema osvaja prvi set!

2:5 - Đoković se ne predaje! Srbin osvaja gem bez izgubljenog poena!

1:5 - Neverovatno igra Tabilo danas, Čileanac verovatno igra najbolji tenis u životu i zadaje velike probleme srpskom asu!

1:4 - Novak konačno osvaja prvi gem na današnjem meču! Još uvek ništa nije gotovo, ali srpski as mora da zaigra mnogo bolje kako bi uspeo da stigne veliki zaostatak!

Out of NOWHERE 🕵️‍♂️



Check out the incredible disguise on the drop shot from @DjokerNole 🪄@InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/o7rmvJor0r