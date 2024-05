Skandal u Rimu: Protestanti upali na teren i prekinuli meč Amerikanke! Pogledajte reakciju obezbeđenja (VIDEO)

Meč u Rimu između Sorane Kirstee i Medison Kiz prekinut je sredinom drugom seta kada su dva protestanta upala na teren.

Njih dvoje je počelo da baca konfete i da skandira, a intervencija obezbeđenja je bila prilično troma i spora.

Čovek je neko vreme stajao kod mreže na terenu dok nije hodajući prišlo njih nekoliko i odnelo ga sa šljake.

Pošto je ostao nered posle njihovog performansa, meč je već duže vreme prekinut i nastaviće se tek kada sve bude dovedeno u red.

Incident during Cirstea-Keys, two protesters on courts throwing confetti. #wta #tennis #ibi pic.twitter.com/fGSYFvnfrr